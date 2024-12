Aus Großerts Sicht sind es nicht nur Beleidigungen - auch die kommen natürlich vor. "Wir können heute posten, was wir wollen. Wir können sicher sein, dass wir Reaktionen kriegen, die mit dem Thema nichts zu tun haben."

Debatten werden oft ins Gegenteil verkehrt

Jüngstes Beispiel: Ein Bericht über die stille Stunde auf dem Jenaer Weihnachtsmarkt kommentiert Nutzer @Adolphadi1488, dessen Nutzername einen Rückschluss auf die politische Einstellung zulässt: "Könnte es diese Tage nicht auch quasi Migrantenfrei geben, aus Rücksicht der Menschen gegenüber, die sich durch Merkels rechtswidrige Asylpolitik nicht mehr sicher und wohl fühlen ob der täglichen Vergewaltigungen und Messerangriffe, Amokläufe auf deutschen Strassen, Plätzen usw?!".

Konsequenz nach Einschätzung Großerts: "Das Thema komplett umgedreht. Dann entsteht natürlich keine sinnvolle Diskussion über das eigentliche Thema." Gerade bei Twitter/X sei das früher anders gewesen, die Diskussionen sachlicher.

Schauspieler, Wissenschaftler, Fußballclubs gehen

Manche wollen das nicht länger hinnehmen. Das Lindenau-Museum etwa in Altenburg mit seinen 2.400 Followern will nicht mehr bei X auftreten. "Aufgrund der Entwicklungen auf dieser Plattform." Die Fachhochschule Erfurt will ebenfalls nicht mehr auf X präsent sein, ebenso die Ernst-Abbe-Hochschule in Jena.

Es gibt offene Briefe zu Austritten von Schauspielern, Journalisten, Wissenschaftlern. Auch Stephen King, Autor Dutzender erfolgreicher Romane, findet: "Die Atmosphäre ist einfach zu toxisch geworden." Die Fußballclubs Werder Bremen und FC St. Pauli, zusammen mit etwa 700.000 Followern, sind ebenfalls weg.

Polizei und Feuerwehr brauchen die große Reichweite

Aber nicht alle können X verlassen. Manche brauchen die Reichweite für ihre Arbeit. Zum Beispiel Feuerwehren oder Polizei, die im Krisenfall über X schnell Informationen verbreiten konnten. Jedenfalls als X grundsätzlich noch von allen gelesen werden konnte - auch ohne Anmeldung.

Inzwischen bekommt man Aktuelles nur noch mit Anmeldung angezeigt. "Wir haben es häufig bei großen Versammlungslagen genutzt, um auf Versammlungsteilnehmer zu wirken", sagt Patrick Martin, Erster Polizeihauptkommissar der Landespolizeidirektion Thüringen und Polizeisprecher. "Dass man sich nicht vermummen soll, dass man keine Bewaffnungsgegenstände aufnehmen soll, dass man keine Absperrungen durchbrechen soll. Wir haben Informationen an Verkehrsteilnehmer gegeben, welche Strecken noch nutzbar sind".

Um dabei eine große Reichweite zu erzielen, braucht es regelmäßige Informationen über Polizeiarbeit. Zu Karrieremöglichkeiten, zur Nachwuchsgewinnung. "Wir müssen Reputationsmanagement betreiben, um unsere Arbeit darzustellen. Das zielt darauf ab, möglichst hohe Follower-Zahlen zu erreichen. Damit wir die für Einsatzzwecke nutzen können."

Dafür brauche man soziale Medien. Aber besonders bei X stelle man "fest, dass es zu einer Verrohung der Sprache kommt. Dass hetzerische Beiträge ungefiltert durchgehen."

Instagram wird wichtiger

Auf X werden eigene Beiträge inzwischen heruntergefahren. "Aber wir müssen es weiter pflegen, weil wir sonst nicht mehr an die Leute auf X herankommen", sagt Patrick Martin. Man setze inzwischen mehr auf Instagram. Über einen Weggang von X werde bei den deutschen Polizeien aber nachgedacht, die britischen haben ihn bereits vollzogen.

"Wir sind im Gespräch mit der Hochschule der Polizei, mit dem Bereich Medien- und Kommunikationswissenschaften." Dort laufen die Fäden der deutschen Polizeien in Sachen Kommunikation zusammen. "Wenn es so kommen sollte, dass man sich entschließt, diese Plattform zu verlassen, werden es alle gleichzeitig machen."

Die Stadt Jena hat nach eigenen Angaben ihre Aktivitäten auf X reduziert - und bedient häufiger Facebook und Instagram. Aber schon allein um Debatten zur Stadtpolitik auf X verfolgen zu können, behalte man einen eigenen Auftritt, schreibt Stadtsprecherin Stefanie Braune auf MDR THÜRINGEN-Nachfrage.

Rückzüge bisher kein Massenphänomen

Wenn jetzt ein Teil der Nutzer geht - ist das nur Symbolpolitik oder könnte das Netzwerk irgendwann seine Bedeutung verlieren, wenn wichtige Teilnehmer es verlassen? Sebastian Großert vom MDR sagt "Das macht die Attraktivität des Netzwerks für die breite Masse auch zunichte. Wenn jene, die ernsthaft über Inhalte sprechen wollen, nicht mehr dort stattfinden." Dann verliere das Netzwerk tatsächlich Bedeutung.

Twitter/X sei vor Jahren ein ernsthafter Kanal für Nachrichten und Debatten gewesen. Jetzt nicht mehr, weil da "zu viel Unfug stattfindet und weil sich ernsthafte Player zurückziehen." Eine Massenbewegung sei das bisher allerdings nicht. Aber es sei ein Anfang.

Es geht nicht ums Zensieren oder das Ausschalten unliebsamer Meinungen. Bodo Ramelow (Linke) Ex-Ministerpräsident von Thüringen

Ramelow indes will erstmal weiter auf der Plattform bleiben. Er hat mehr als 80.000 Follower - und mehr als 20.000 Nutzer hat er geblockt. Meist, weil sie ihn beleidigt haben. "Erst wenn die Zahl der geblockten Nutzer die Zahl der Follower überschreitet, wird es Zeit für 'time to say goodbye'", sagt er. Bis dahin wolle er kämpfen. Auch um eine stärkere Regulierung. "Es geht nicht ums Zensieren oder das Ausschalten unliebsamer Meinungen."

Er sei alt genug, um Hass und Hetze auszuhalten. "Ich kann einen Screenshot machen und der Polizei geben, wenn Grenzen überschritten werden, wenn es an Mobbing geht, wenn Menschen unter Druck gesetzt werden." Junge Leute oder im Netz unerfahrene Leute aber, wenn die auf einmal in so einer Situation seien, die würden gar nicht verstehen, was vor sich geht.

Künftige US-Regierung macht Druck - gegen jede Regulierung