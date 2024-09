Das Lindenau-Museum-Altenburg hat am Sonntag zum den mit 5.000 Euro dotierten Bernhard-August-von-Lindenau-Förderpreis 2024 vergeben.

Die insgesamt acht Nominierten bilden einen Querschnitt durch den künstlerischen Nachwuchs aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Von Werken auf Stoffbahnen bis Soundinstallationen – die künstlerische Bandbreite ist groß und nun im Museum in Altenburg zu sehen.

Die Künstlerin Lena Melis Koneberg wird mit dem diesjährigen Bernhard-August-von-Lindenau-Förderpreis ausgezeichnet. Das gab das Lindenau-Museum Altenburg am Sonntag im Rahmen der Eröffnung einer Gruppenausstellung der Preisnominierten bekannt. Bildrechte: Sarah Steuer

Im Residenzschloss von Altenburg stellen acht junge Künstlerinnen und Künstler ihre Werke aus: Fotoarbeiten, Installationen, Keramik, Metall- und Textilkunst, Malerei, Drucke. Ein breites Spektrum von großen Wandbehängen bis zu bemalten Schachteln und Gefäßen aus Plastikverpackung im Miniaturformat kann nun in einer neuen Schau besichtigt werden.

Veneziansiches Kunsthandwerk in Altenburg

Die 1996 in Stuttgart geborene Lena Melis Koneberg hat an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden studiert. Später setzte sie ihre künstlerische Ausbildung in Italien fort – an der Accademia de Belle Arti di Venezia. Weil sie das traditionelle Glashandwerk der Künstler auf der Insel Murano faszinierte, assistierte sie dort mehrere Monate und lernte die Kunst der mundgeblasenen Glasherstellung. Einzelne Kunstgegenstände aus dieser Zeit von ihr sind nun auch in Altenburg zu sehen. Bildrechte: Carsten Schenker

Lena Melis Koneberg zeigt Glas und Malerei. Vieles davon ist in erdigen Tönen gehalten und abstrakt gearbeitet. Man habe sich die Entscheidung als Jury nicht leicht gemacht, so Roland Krischke, der Direktor des Lindenau-Museums. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert.Melis Koneberg sei ausgewählt worden, weil "sie einen ganz wundervollen Raum gestaltet hat, aus einerseits Gemälden, die traditionelle Technik der Malerei, die sie virtuos beherrscht, mit vielen Techniken, sehr vielen Themen, die sie umspielt."

Die junge Künstlerin habe sowohl "Figürliches als auch Abstraktes" kombiniert und verschiedene Techniken wie die Glasbläserei angewendet. "Dieses Spielerische zwischen Malen und Glas hat uns am Ende überzeugt", so Museumsdirektor Krischke.

Kunst-Newcomer aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Diesen einen Trend oder spezifischen Stil könne man in der Riege der Nominierten nicht erkennen, sagt die Kuratorin Nora Frohmann. Sie arbeitet als Kunstvermittlerin am Lindenau-Museum in Altenburg und ist selbst Künstlerin. Alle ausgestellten Werke hätten exemplarischen Charakter, spielten mit Material und einer individuellen Herangehensweise. Das Besondere: Alle jungen Nachwuchskünstler kommen von mitteldeutschen Hochschulen – aus Dresden, Weimar, Halle, Leipzig. Unter den Kunstschaffenden sind auch ein gebürtiger Kolumbianer und eine junge Künstlerin aus Tschechien. Bildrechte: VG Bild-Kunst

Katharina Gahlert etwa wurde 1986 in Annaberg-Buchholz geboren, lebt und arbeitet jetzt in Halle. Sie stellt unter anderem eine Keramik aus, die an Meereslebewesen wie Muscheln und Korallen erinnert, hat aber auch eine Stoff-Installationen produziert, die sie wie schwere, silberfarbene Ketten aussehen läßt. Auch große Wandteppiche sind zu sehen, als Patchwork gearbeitet. Den verwendeten Stoff färbte sie mit Baumharz oder Rost.

Dynamische Linien auf großen Bahnen

Coretta Klaue wurde 1995 in Berlin geboren, hat ihren Lebensmittelpunkt aber heute in Weimar. Sie verarbeitet dynamische Linien, Innenwelten in großformatiger Kunst. Ihre pastellfarbene Kunst auf großen Stoffbahnen scheint zu fließen, zu wabern und eben doch in einem speziellen Moment wie eingefroren zu sein. Bildrechte: Johannes Gabriel Lang

Auch die Kunst von Hanna Kučera ist in der Schau der Nominierten des Lindenau-Förderpreises zu sehen. Die gebürtige Hildesheimerin hat ihre Wahlheimat in Wien gefunden und wie Melis Koneberg in Dresden studiert. Sie spielt mit Figürlichem, kreiert Installationen. Sie läßt Räume und Menschen miteinander interagieren – ebenso Eduardo José Rubio Parra aus Kolumbien, der nach seinem Studium an der Bauhaus-Universität Weimar in Antwerpen lebt. Er widmet sich mit seinen Fotos, auf denen er selbst mit aufgeklebten Hörnern zu sehen ist, den Themen Identität und Verwandlung. Rubio Parra möchte mit seiner Kunst Hierarchien und Ordnung in Frage stellen und Situationen sowie Zustände bewusst dekonstruieren.

Inspiriert von griechischer Mythologie

Sophie Constanze Polheim stellt ebenfalls in Altenburg aus: Sie ist eine Meisterschülerin an der Hoschule für Grafik und Buchkunst. In Eckernförde geboren, lebt und arbeitet sie heute in Berlin und Leipzig. Ihre Kunst setzt sich mit Haaren, Stoff und textillen Materialien auseinander. Ihre Inspiration: der Sonnenwagen des griechischen Gottes Helios mit dem Vierergespann. Sie greift Mythen und Metaphern auf, vom "Feuerteufel" bis zum Engelshaar. Bildrechte: Carsten Schenker

Wie Polheim studierte auch die gebürtige Berlinerin Clara Pötsch in Leipzig. Sie verarbeitet christliche Bildthemen, Miniaturen und goldene Gefäße, aber auch die Renaissancemalerei für ihre filigranen Darstellungen auf manch einer goldenen Plastikschachtel, in der vorher Süßigkeiten lagerten. Die Künstlerin transportiert nun darauf und darin ihre Bildwelten – Kunst in Torten- und Pralinenschachteln.

Künstlerische Landkarten