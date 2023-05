Erinnerung Thüringen in Gold: Gedenken an Ende des Zweiten Weltkriegs

Am Montag ist in Thüringen an das Ende des Zweiten Weltkrieges gedacht worden. An der Aktion "Gold statt Braun" beteiligten sich in diesem Jahr wieder zahlreiche Initiativen und Geschäfte. Allein in Erfurt ließen mehr als 140 Orte ihre Fassaden erstrahlen.