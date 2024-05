Feiertag Körperverletzungen und Notrufe - Polizeibilanz zum Männertag

10. Mai 2024, 15:09 Uhr

Am Männertag ist es in Thüringen zu 50 Körperverletzungen und über 700 Notrufen gekommen. Ein Unfall mit einem Kremser endete mit 14 Verletzten. Auch Polizisten wurden bei Einsätzen verletzt. Ruhiger lief es in Sachsen-Anhalt. In der Sächsischen Schweiz sorgte ein alkoholisierter Mann mit Feuerwerkskörpern für einen Waldbrand.