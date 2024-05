Russland hat die Einnahme eines Orts weiter südlicher in der Ost-Ukraine gemeldet. Die Armee habe Kontrolle über das Dorf Bilohoriwka in der Region um Luhansk übernommen, teilte das Verteidigungsministerium mit.

Weitere Drohnen-Ziele lagen den Angaben zufolge in der Region Lwiw im Westen der Ukraine, im Süden bei Odessa und in der Region Poltawa in der Mitte. In der nordöstlichen Frontregion Charkiw habe Russland wieder eine ballistische "Iskander-M"-Rakete eingesetzt. Im Fernsehen sagte ein Sprecher, die ukrainische Luftabwehr habe vergangene Woche alle 90 von Russland eingesetzten Drohnen des iranischen Typs "Schahed" abgeschossen.