Bundeskanzler Olaf Scholz hat das Grundgesetz anlässlich seines 75. Jubiläums als "stabile Leitplanken" für die Demokratie gewürdigt. 75 Jahre Grundgesetz sei ein "richtig guter Grund zum Feiern", sagte der SPD-Politiker: "Denn in unserem Grundgesetz sind all die Werte und Regeln aufgeschrieben, die unser Land so lebenswert machen – nach Diktatur, nach Krieg und Zerstörung."