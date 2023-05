In Serbien hat ein Schüler hat am Mittwoch in einer Schule in Belgrad auf Mitschüler und Mitarbeiter der Schule geschossen und dabei neun Menschen getötet. Das berichtete das Staatsfernsehen RTS und beruft sich dabei auf das serbische Innenministerium. Unter den Toten sind demnach acht Schulkinder und ein Wachmann. Sechs weitere Kinder und eine Lehrerin seien verletzt worden.