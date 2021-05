Rumänien Corona-Impfungen im "Dracula-Schloss"

In Rumänien wird vor ungewöhnlicher Kulisse geimpft, um möglichst viele Menschen zur Corona-Impfung zu bewegen. So bietet einen Monat lang jetzt auch das "Dracula-Schloss" im siebenbürgischen Bran die Impfung an. Zur Belohnung geht's noch in die Folterkammer.