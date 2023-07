Wer nicht über den Flughafen Tirana anreisen und dann mehrere Stunden in den Süden fahren will, kann auch einen Flug auf die griechische Insel Korfu buchen, um an die Albanische Riviera zu gelangen. Von dort aus fahren mehrmals am Tag Fähren nach Albanien. Nach etwa einer halben Stunde erreicht man die Hafenstadt Saranda, einen lebhaften Badeort, in dem wie an vielen Orten der Riviera in letzter Zeit viel und schnell gebaut wurde.

Albanien punktet mit UNESCO-Welterbe

Fährt man von Saranda etwa 20 Kilometer nach Süden, kommt man kurz vor der griechischen Grenze zu einer der vier UNESCO-Welterbestätten Albaniens: der antiken Ruinenstadt Butrint, deren Amphitheater, Kirchen und Mauern idyllisch auf einer Halbinsel in einem See stehen. Etwa 60 Kilometer von Saranda entfernt, liegt im Landesinneren die Stadt Gjirokastra, deren historisches Zentrum ebenfalls vom UNESCO-Komitee ausgezeichnet wurde.

In der UNESCO-geschützten Altstadt von Gjirokastra sind viele Dächer mit typischen grauen Kalkstein der Gegend gedeckt.

In der "Stadt aus Stein" haben die Osmanen ihre Spuren hinterlassen, die ab dem späten Mittelalter etwa 500 Jahre lang von Istanbul aus weite Teile des Balkans beherrschten. Über der Altstadt von Gjirokastra ragt auf einem Felsen eine Burg auf, unten kann man durchs Basarviertel schlendern und die typischen Stadthäuser aus dem 18. und 19. Jahrhundert bestaunen. In einem davon ist Albaniens kommunistischer Diktator Enver Hoxha zur Welt gekommen. Heute befindet sich dort das Ethnografische Museum der Stadt.

Gjirokastra haben die Kulturtouristen schon längst entdeckt, weiß Reiseunternehmer Marsel Kalemi. "Seit dem Jahr 2000 mache ich Touren für das Hotel Kalemi, das meinem Onkel gehört. Heute organisieren wir Reisen und Aktivitäten in ganz Albanien", sagt er. Zwar entwickelt sich Tirana, wo viele Besucher ankommen, rasant, und dort pulsiert auch das Leben. Doch es sind die UNESCO-Städte wie Gjirokastra und Berat, in die Besucher wegen der ungleich sehenswerteren Altstädte pilgern.

Bergwandern in den Albanischen Alpen

Wen es ins Hochgebirge zieht, der muss sich in den Norden Albaniens aufmachen. Von der Stadt Shkodra in der Ebene des Skutari-Sees geht es nach Theth in den Albanischen Alpen. Seit vor kurzem eine neue Straße dorthin fertig gebaut wurde, braucht man kein Allrad-Fahrzeug mehr, um das Bergörtchen zu erreichen. Umgeben von mehreren Zweitausendern, hat sich Theth zu dem Ausgangspunkt für Wanderungen im Hochgebirge schlechthin entwickelt.

Wanderungen zwischen Theth und dem benachbarten Valbona-Tal (Bild) gehören zu den beliebtesten Touren in den Albanischen Alpen. Im ganzen Land ragen in vielen Orten neben Minaretten auch Kirchtürme in den Himmel.

Auch der Weitwanderweg "Peaks of the Balkans" führt hier vorbei und nimmt Bergwanderer mit auf eine fast 200 Kilometer lange Tour über die Gipfelgrate im Dreiländereck Albanien-Montenegro-Kosovo. In Albanien kann man ein Stück abseits des Rundwegs die Buchenwälder im Tal des Flusses Gash erkunden, die als UNESCO-Weltnaturerbe unter besonderem Schutz stehen.

Flugzeuge oder Flamingos?

Zurück im Süden Albaniens liegt ein Fluss, den Kanu- und Rafting-Begeisterte schon lange zu schätzen wissen: die Vjosa. In den letzten zehn Jahren haben sich Naturschützer dafür eingesetzt, dass dieser letzte große Wildfluss Europas weiterhin frei fließen kann. Im Frühjahr 2023 dann der Erfolg: Die Vjosa wurde zum Nationalpark erklärt. Staudämme, die aus der Wasserkraft des Flusses Strom erzeugen sollten, wird es an der Vjosa nun nicht geben.

Der nun geschützte Wildfluss Vjosa entspringt in Griechenland, fließt durch Albanien und mündet in die Adria.

Damit Urlauber die Riviera im albansichen Süden schneller erreichen können, soll im Vjosa-Delta nun ein internationaler Flughafen gebaut werden. Zwar hoffen viele in der Region auf die dringend benötigten Arbeitsplätze, die mit den Touristen kommen sollen. Allerdings gefährde der geplante Flugbetrieb auch den Lebensraum von Zugvögeln in der Narta-Lagune, warnen Umweltschützer.

Kurzfristig würde sich der Flughafen positiv auswirken, aber langfristig wird er die Umwelt zerstören. Ornold Bazaj Inhaber einer Öko-Tourismus-Agentur