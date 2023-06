Auch Dr. Ganka Baewa versucht, den Rosenbauern die Angst zu nehmen. Sie leitet das Rosen-Forschungsinstitut in Kazanlak, der "Hauptstadt" des Rosentals. "Es gibt keinerlei Bedenken, dass das Rosenöl in irgendeiner Art und Weise gefährlich für den Menschen sein könnte, denn es ist ein hundertprozentig naturreines ätherisches Öl, das synthetisch gar nicht hergestellt werden kann", erklärt die Wissenschaftlerin. "Das Rosenöl wird durch Wasserdampfdestillation gewonnen. Der einzige Zusatzstoff in diesem Prozess ist Wasser. Also kann überhaupt nicht die Rede sein von einer Kennzeichnung als Chemikalie", betont Baewa.

Die Wahl der Rosenkönigin zählt zu den Höhepunkten der jährlichen Rosenfestivals. Bildrechte: IMAGO / Xinhua