Auf dem kleinen Obst- und Gemüsemarkt in einem der Sofioter Stadtbezirke tummeln sich die Kunden vor einem Verkaufstand mit roten, grünen und gelben Äpfeln. Auf den Preisschildern wirbt die Bäuerin mit der Herkunft ihrer Ware: "Äpfel aus Bulgarien". Die Gärten seien in Petritsch, Perustitza und Kjustendil. Der Preis – etwas höher als im Supermarkt nebenan.

Wochenmarkt in Plowdiw. Ausländisches Obst und Gemüse verdrängt hier, wie überall in Bulgarien, einheimische Produkte. Bildrechte: imago/ecomedia/robert fishman "Die Äpfel dort sind billiger, aber sie kommen aus Polen und schmecken mir nicht. Die einheimischen Sorten sind teurer, aber besser. Ich kaufe dann lieber seltener, dafür aber bulgarische Äpfel", sagt die 78-jährige Katja. Ihr Mann Iwajlo sucht derweil 4-5 Äpfel der Sorte Florina aus. "Ich weiß nicht, wohin das ganze bulgarische Obst und Gemüse verschwunden ist. Wir haben früher Unmengen davon exportiert und es reichte auch für uns. Jetzt müssen wir die Plastik-Tomaten aus Holland essen", beklagt sich Iwajlo.

Obstanbau – in Bulgarien kein gutes Geschäft

Krassimir Kumtschew baut seit mehr als 40 Jahren Äpfel an – doch nun schmeißt der "Apfel-König" hin. In diesem Herbst hat er zum letzten Mal geerntet. "Ich gebe es auf, denn in Bulgarien lohnt es sich nicht, Obstbauer zu sein", sagte der 62-Jährige aus dem südbulgarischen Dorf Trilistnik resigniert. Seine Geschichte haben zahlreiche Medien erzählt, denn sie spiegelt perfekt die Entwicklungen in der bulgarischen Landwirtschaft seit dem EU-Beitritt 2007 wieder.

Im Sozialismus galt Bulgarien noch als "Garten des Ostblocks" – das belegt auch diese Banknote von 1951. Doch die Zeiten haben sich geändert. Bildrechte: imago images/YAY Images Statistiken belegen, dass bis zum EU-Beitritt etwa 40 Prozent der im Land konsumierten Nahrungsmittel aus einheimischer Produktion stammten. Inzwischen hat sich deren Anteil halbiert. Bulgarien importiert bis zu 80 Prozent Fleisch, Milch, Obst und Gemüse. "Meine Entscheidung, den Obstanbau aufzugeben, ist das Ergebnis der gescheiterten bulgarischen Agrarpolitik", sagt der Landwirt, der nach eigenen Schätzungen rund 300 Millionen Tonnen Äpfel in seinem Leben geerntet hat. Und er ist nicht der einzige, der aufhört.

Ungleiche Agrarsubventionen der EU

"Diese Tendenz zeichnete sich bereits vor fünf, sechs Jahren ab, als die ersten Kirsch-, Birnen- und Pfirsichgärten verschwunden sind", sagt der Landwirtschaftsexperte Pawel Dragostinow. Bulgarien sei Teil des EU-Binnenmarktes, aber der Zugang zu seinen 500 Millionen Verbrauchern reiche für die Prosperität der Landwirtschaft wohl nicht aus. "Die Unterschiede in den Agrarsubventionen sind zu groß und bleiben bis 2027 bestehen, wie dieser Tage bekannt geworden ist", erklärt Dragostinow. Bis 2027, also 20 Jahre nach seinem EU-Beitritt, wird Bulgarien nur 80 Prozent der Landwirtschaftssubventionen beziehen, die in den "alten" EU-Ländern ausgezahlt werden.

Weinernte in Bulgarien: Auch im 21. Jahrhundert ist das oft noch Handarbeit mit einem hohen Personalbedarf. Doch immer mehr Erntehelfer gehen lieber ins Ausland, weil sie dort das Doppelte an Geld bekommen können. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Press "Ich könnte mit den Obstbauern aus dem benachbarten Griechenland nicht mithalten. Bei vergleichsweise gleicher Agrarfläche bekommt man in Griechenland das Dreifache an EU-Subventionen", rechnet Apfelbauer Kumtschew vor. Dabei werde das Geld für die Modernisierung der Produktion und für Erntehelfer dringend gebraucht. "Der Obst- und Gemüseanbau ist Handarbeit, aber wenn das Geld knapp ist, kann man sich keine Saisonarbeiter leisten", schildert er das Dilemma.