Der Journalist Idro Seferi lebt inzwischen seit 17 Jahren in Belgrad – und kennt die kleine albanische Minderheit, zu der er als Kosovo-Albaner selbst gehört gut: Seiner Beobachtung nach arbeiten sehr viele Albaner in Bäckereien oder Konditoreien, in verschiedenen Kunsthandwerksläden und in den albanischen Restaurants, von denen in letzter Zeit immer mehr aufmachen. Und: "Heute gibt es auch gut integrierte Menschen mit höherer Bildung wie Mediziner, Journalisten, oder Künstler", so Seferi.

Ein gelunges Beispiel für Integration ist in Seferis Augen die Skadarlija-Straße, die auf albanisch "Rruga e Shkodres" heißt. Die ist bei den Albanern in Belgrad beliebt, weil in den Kneipen und Restauraunts hier serbische Musiker immer wieder auch albanische Evergreens wie "Vaj, vaj,vaj gishtat me kajmak" und "Shota" – zwei albanische Liebeslieder – singen. "Das sind die berühmtesten albanischen Songs in Serbien", sagt Seferi.

Dass in Belgrad dennoch nicht alles eitel Sonnenschein ist, zeigt ein Vorfall aus dem April 2019. Da blockierte eine Gruppe aus etwa 100 Serben in Borça, einem Stadtteil von Belgrad, eine albanische Bäckerei. Sie hatten eine riesige serbische Flagge dabei, skandierten "Stoppt die albanische Produktion in Serbien" und "Der Ofen der Albaner in Borça wurde gerade aufgrund der Propaganda Großalbaniens blockiert" - und verklebten das Schaufenster mit Landkarten, die Kosovo als Teil Serbiens zeigten. Für Idro Seferi war das allerdings ein Einzelfall: "Normalerweise leben die Serben und Albaner hier in Belgrad normal und friedlich miteinander". Das klappt aber nur, solange die Politik außen vor bleibt. Bildrechte: picture alliance/dpa | Silas Stein