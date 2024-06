Joni Vorpsi lässt sich davon nicht beeindrucken. "Da wird ein außergewöhnlicher Ort in eine Belanglosigkeit umgebaut. Egal was sie bauen, allein die Lichtverschmutzung würde das sensible Ökosystem durcheinanderbringen." Mit seiner Ansicht steht der Ornithologe allein auf weiter Flur. Denn sowohl Anwohner als auch Regierung begrüßen ausländische Investitionen zur Entwicklung von hochwertigem Tourismus. Warum wegen ein paar Vögeln die Entwicklung stoppen? Bildrechte: imago images/ZUMA Wire

Auch auf einer dem Delta gegenüberliegenden Insel namens Sazan will Jared Kushner Luxushotels bauen. Bis zum Ende des kommunistischen Regimes war Sazan ein strategischer Militärposten. Doch seit seinem Beitritt zur NATO 2009 ist Albanien nur noch von Verbündeten umgeben. Damit hat die Insel ihre einstige Bedeutung verloren.

"Bisher ist es nur eine Idee, die vielleicht nie umgesetzt wird", sagt ausgerechnet jener Mann, der maßgeblich an ihrer Entstehung beteiligt war. Auron Tare (56), Kulturmanager und ehemaliger Parlamentsabgeordneter, begleitete Jared Kushner 2021 auf dessen Jacht zu einer Erkundungstour entlang der albanischen Küste - man habe gemeinsame Bekannte. Jetzt sitzt er im Garten eines Hotels im Zentrum der Hauptstadt Tirana und trinkt Kaffee. Bildrechte: IMAGO / blickwinkel

Jared Kushner ist nicht der einzige, den Auron Tare nach Sazan gebracht hat. Denn er ist auch der Mann, der die Insel für Touristen erschlossen hat. Niemand kennt den Ort besser als er. Er erzählt, wie er wochenlang am Strand zeltete, nach versunkenen antiken Schiffen tauchte, Bunker und Tunnel aus der Zeit des Kalten Krieges erkundete und die Aufzeichnungen ehemaliger Wachposten las. "Die Kraft der Insel liegt in ihrer Geschichte."

Jetzt will Auron Tare vor allem eines: das kulturelle Erbe der Insel erhalten. Und dafür sei Jared Kushner der Richtige: "Was wir hier bisher gesehen haben, ist die Zerstörung der Küste zur Gewinnmaximierung. Albanische Bauunternehmer sind keine guten Vorbilder, wenn es um den Erhalt des kulturellen Erbes und der Natur geht." Aktuell droht Albaniens bedeutendste archäologische Stätte Butrint von der UNESCO-Welterbeliste gestrichen zu werden - wegen unkontrollierter Baumaßnahmen in der Nähe der Ausgrabungen. "Ein hochrangiger Unternehmer wie Kushner hingegen wird kommen, um etwas Gutes für sein Image zu tun", ist Tare überzeugt. Bildrechte: picture alliance / AP Photo | Hektor Pustina

Seit dem Ende des Kommunismus hat sich Albanien rasant entwickelt. Bis 1991 war die Küste militärisches Sperrgebiet. Mittlerweile sind fast alle Küstengrundstücke bebaut. Dieses Jahr erwartet Albanien mehr als zehn Millionen Touristen - fünfmal so viele wie das Land Einwohner hat. Es herrscht Goldgräberstimmung. Von einem geplanten Luxusresort im Delta wisse Auron Tare im Gegensatz zu den Plänen für die Insel Sazan allerdings nichts: "Das ist Schutzgebiet. Da sollte gar nicht gebaut werden."

Die Regierung sieht das anders. Unlängst hat das Parlament ein Gesetz verabschiedet, das den Bau von Fünf-Sterne-Hotels auch in Schutzzonen erlaubt. "Das ist der Anfang vom Ende, der Startschuss für die Zerstörung aller Schutzgebiete", sagt Joni Vorpsi.

In den USA erregt das Thema aus anderen Gründen Aufsehen. Der Mittelsmann von Jared Kushner ist Richard Grenell, ehemaliger Gesandter für den Balkan. Seine Aufgabe war es, im Konflikt zwischen Serbien und dem Kosovo zu vermitteln. Dabei knüpfte er enge Kontakte zu Albaniens Premierminister Edi Rama.

Jared Kushner selbst spielte als Berater eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der US-Politik im Nahen und Mittleren Osten. Aus dieser Zeit stammt seine enge Beziehung zum saudischen Kronprinzen, der nun zwei Milliarden Dollar in Kushners Unternehmen investiert hat. Für viele in den USA ist das Vorhaben ein Beispiel dafür, wie die Trump-Familie ihren politischen Einfluss aus der Zeit von Trumps Präsidentschaft genutzt hat, um Geschäfte zu machen. Und wie sie das auch weiterhin tut, obwohl der Ex-Präsident eine Rückkehr in die Politik anstrebt.