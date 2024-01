Deshalb hält Gazmir Raci, politischer Analyst in Pristina, die Anerkennung der kosovarischen Kennzeichen durch Serbien grundsätzlich für eine positive Nachricht, sieht darin aber keinen Anlass für großen Optimismus, denn: "Es wurde etwas umgesetzt, was schon vor zehn Jahren vereinbart war!" Und weiter: "Mit der Umsetzung will Serbien die Aufmerksamkeit der EU kaufen und der Gefahr vorbeugen, dass dies Serbiens Mitgliedschaft in der EU gefährden könnte."

Es sei völlig übertrieben, von ein paar Buchstaben auf Autokennzeichen auf Entspannung zu schließen, meint auch der politische Aktivist Dejan Nedeljković, der die NGO "Green Heart" in Kosovo leitet: "Dies ist ein guter Schritt Serbiens – vor allem für die Kosovo-Albaner, zum Teil auch für die Serben." Aber: "Sich ohne Sticker auf Kennzeichen bewegen zu können, reicht bei weitem nicht für eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Belgrad und Pristina aus." Bildrechte: Vjosa Cerkini

Der serbische Journalist und politische Analyst Branislav Krstić, der in Nord-Mitrovica im Norden Kosovos lebt, sieht in der Einigung dagegen ein echtes Zeichen der Veränderung, und ist optimistisch, dass diesem ersten Schritt auf beiden Seiten viele weitere Folgen werden: "Bis September wird Serbien Kosovo anerkennen."

Hinter dem Konflikt um die Kfz-Kennzeichen steht die Weigerung Serbiens, Kosovo als unabhängigen Staat anzuerkennen. Belgrad bezeichnet Kosovo immer noch als seine abtrünnige Provinz mit temporärer eigener Verwaltung. Zudem sieht sich Belgrad als Hüter der Interessen der in Kosovo lebenden Serben, die im Norden des Landes über 90 Prozent der Bevölkerung stellen.

Daher weigert sich die serbische Regierung auch konsequent, die Hoheitszeichen des kosovarischen Staates anzuerkennen, und gab sogar eigene Nummernschilder für Orte, die in Kosovo liegen, heraus. Bildrechte: Vjosa Cerkini

Im Jahr 2021 begann der gerade erneut ins Amt gekommene Premierminister von Kosovo, Albin Kurti, die sogenannte Politik der Reziprozität umzusetzen. Von da an spiegelte die kosovarische Regierung alle serbischen Maßnahmen, die gegen Kosovo gerichtet waren. So wurde das, was für Kosovaren mit RKS-Kennzeichen bereits seit 2010 galt, ab September 2021 auch auf Serben angewendet: Bei der Einreise nach Kosovo mussten sie provisorische Kennzeichen kaufen.

Daraufhin eskalierte der Konflikt zwischen Serbien und Kosovo: Es gab Straßenblockaden, Truppen wurden an der kosovarischen Grenze zusammengezogen und Beobachter weltweit fürchteten ein erneutes Aufflammen der bewaffneten Kämpfe. Um das zu verhindern, wurden hektische Termine in Brüssel vereinbart, bei denen die EU beide Seiten zur Mäßigung aufrief. Bildrechte: IMAGO/SNA

Die Kfz-Kennzeichen sind dabei nur der Stein des Anstoßes. Im Kern geht es um Selbstbestimmung: sowohl die Kosovos und der Kosovaren, als auch die der serbischen Minderheit in Kosovo. Oft genügt ein geringfügiger Anlass, damit die Gewalt eskaliert.