Kuriosität: Ist Karpfenessen wirklich eine uralte Tradition in Polen? Viele Polen sind felsenfest davon überzeugt, dass das Karpfenessen an Heiligabend eine Jahrhunderte alte Tradition ist. Dabei ist der Brauch in Wahrheit erst einige Jahrzehnte alt. Der Karpfen war zwar bekannt und tauchte hier und da auf der Festtafel auf – aber nur als eine Kann-Position, einer von vielen Fischen, die man an diesem Tag verzehrte. Die wohlhabenden Familien gaben in der Regel edleren Fischarten wie Hecht und Zander den Vorzug, während sich die ärmeren mit dem billigeren Karpfen oder Hering begnügten.



Der massenhafte Karpfenverzehr kam erst nach dem Zweiten Weltkrieg auf. Die Wirtschaft war ruiniert, an die edlen Fischsorten aus der Vorkriegszeit war kaum zu denken. Da kam der kommunistische Wirtschaftsminister Hilary Minc auf die Idee, den wenig anspruchsvollen, schnell wachsenden und massenzuchttauglichen Karpfen auf den Markt zu bringen. Und da die sozialistische Planwirtschaft auch Jahrzehnte nach dem Krieg nicht in der Lage war, andere Fischsorten in nennenswerten Mengen zu erzeugen, blieb es beim Karpfen. Inzwischen ist der Brauch so etabliert, dass manche es als "Pflicht" betrachten, an Heiligabend wenigstens eine kleine Portion Karpfen zu essen, selbst wenn sie diesen Fisch nicht ausstehen können – sie zwingen sich trotzdem dazu, der angeblichen Tradition zuliebe.