Doch während in Europa die Corona-Zahlen derzeit rückläufig sind und die Impfkampagne deutlich an Tempo gewonnen hat, schwebt Russland weiter in Ungewissheit: Denn die Zahlen steigen wieder. Der offiziellen Statistik zufolge wurden am 10. Juni, also wenige Tage vor dem ersten Spieltag, landesweit wieder knapp 12.000 Neuinfektionen registriert. So viele hatte es zuletzt Ende Februar gegeben. Auch die tägliche Zahl der Todesfälle, die bereits seit Monaten stabil knapp unter 400 liegt, ist in den vergangenen Tagen wieder leicht angestiegen. In St. Petersburg ist die Zahl der Neuinfektionen zuletzt ebenfalls gestiegen, wenn auch langsamer als im Rest des Landes: Derzeit werden täglich knapp 900 Ansteckungen erfasst - etwa 150 mehr als noch Mitte Mai.