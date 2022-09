Hauptprofiteur des Kanalbaus soll der Hafen von Elbing werden. Sein Umschlagsvolumen könnte sich vervierfachen, vielleicht sogar verfünffachen, sagt Hafenchef Arkadiusz Zgliński. Elbing könnte zu einem Anlaufpunkt für sogenannte Feederschiffe werden. Diese helfen beim Ent- und Beladen der riesigen Überseefrachter, die aufgrund ihrer Maße nur die größten Häfen wie das 50 Kilometer Luftlinie entfernte Danzig anlaufen können. Ihre Container-Ladung wird mit Hilfe von Feederschiffen auf mittelgroße Häfen wie Elbing verteilt, von wo aus der Weitertransport auf dem Landweg erfolgt. Auf dem Rückweg nehmen die Feederschiffe frische Ladung für die Ozeanriesen mit. Aus Elbinger Sicht eine perfekte Arbeitsteilung.

Große Zukunft für den Hafen von Elbing?

Die Bauarbeiten am Schifffahrtskanal durch die Frische Nehrung haben gut zwei Milliarden Złoty (umgerechnet fast eine halbe Milliarde Euro) verschlungen. Bildrechte: imago images/Eastnews Der Hafen von Elbing könnte in Zukunft Schiffe mit bis zu 4,5 Metern Tiefgang und 5.000 Tonnen Tragfähigkeit aufnehmen, berichtet Zgliński. Derzeit ist bei 1.000 Tonnen Schluss. Allerdings bleibt das vorerst nur eine Vision, denn es gibt einen Flaschenhals – die Fahrrinne und die Hafeneinfahrt sind für derart große Schiffe zu seicht. Sie könnten zwar durch den neuen Kanal ins Frische Haff einlaufen, würden aber kurz vor Elbing auf Grund laufen.

Für den Bau einer tieferen Fahrrinne vom Kanal bis zum Hafen ist aber der Staat zuständig, sagt Hafenchef Zgliński. Die Arbeiten daran laufen bereits, werden aber nach Auskunft der Schifffahrtsbehörde in Gdingen noch ein ganzes Jahr dauern – und nach Ansicht von Skeptikern noch deutlich länger. Vorerst werde der Hafen das Potential der neuen Investition also nicht voll ausschöpfen können, bedauert Hafenchef Zgliński, der hier die Schifffahrtbehörde in der Pflicht sieht.

Doch die entgegnet: Auch der Hafen selbst habe nicht alle Hausaufgaben erledigt, denn für die größeren Schiffe müsse dort eine neue Wendestelle entstehen. "Inzwischen sind sechs Jahre ins Land gegangen und der Hafenbetreiber steht mit den Vorbereitungen immer noch da, wo er im Jahr 2016 stand, als der Start dieses mehrjährigen Bauvorhabens bekanntgegeben wurde", sagt der Chef der Schifffahrtsbehörde in Gdingen, Wiesław Piotrzkowski. Den Vorwurf will Hafenchef Zgliński aber nicht auf sich sitzen lassen: Lange Zeit sei trotz der zahlreichen Absichtsbekundungen der Regierung nicht sicher gewesen, ob der Kanal wirklich entstehen werde – große Summen zu investieren, wäre in einer solchen Situation Verschwendung gewesen.

Im idyllischen Frombork am Frischen Haff hofft man auf mehr Touristen durch den neuen Schifffahrtskanal. Bildrechte: imago images/BEW Authors Doch nicht nur in Elbing, sondern auch in den kleinen Küstenorten an der Haffküste, sind die Erwartungen an den neuen Kanal groß. Viele dieser Ortschaften haben eigene kleine Häfen für Fischerboote und die weiße Flotte. Nach der Kanaleröffnung sollen sich diese zu schicken Marinas mausern und wohlhabende Freizeitsegler aus Deutschland und Skandinavien mit ihren teuren Yachten anziehen. Eine dieser Städte ist Frombork, das als eine touristische Perle in der Region gilt. In der hiesigen Kathedrale liegt der weltberühmte Astronom Nikolaus Kopernikus begraben. Mit der Belebung der Schifffahrt würden noch mehr Touristen kommen, hofft man hier, und vor allem länger bleiben, denn bislang zieht Frombork fast ausschließlich Tagesausflügler an. Der dortige Hafen wird gerade auf Staatskosten saniert, auch wenn die Bauarbeiten sich noch bis in den nächsten Sommer hineinziehen.

Hafeneinfahrten am Frischen Haff zu seicht

Ryszard Doda ist seit 30 Jahren Seemann und derzeit als Hafenmeister im letzten Ort vor der russischen Grenze im Einsatz. Oft muss er selbst ins Wasser steigen, um Boote durch die seichte Hafeneinfahrt zu lotsen. Bildrechte: MDR / Katarzyna Tuszyńska Doch die anderen kleinen Orte am Frischen Haff gehen vorerst leer aus. Dabei sind auch dort Investitionen nötig, um das Potential des neuen Kanals ausschöpfen zu können. Was fehlt, kann man exemplarisch in Nowa Pasłęka sehen. Der Ort liegt direkt an der Grenze zu Russland, 90 Autominuten von Danzig entfernt. Nur ein paar Vögel bevölkern den Strand – kaum zu glauben, dass schon in wenigen Tagen die ersten Yachten aus der Ostsee in die hiesige Marina einlaufen könnten. Werden sie auch nicht, sagt Hafenmeister Ryszard Doda, denn die beiden Hafenzugänge seien mit 0,5 bis 1,2 Metern Tiefe einfach zu seicht. Wie oft habe er schon ins Wasser steigen müssen, um auf Grund gelaufene Boote zu befreien und zur Pier zu lotsen!

Dabei könnte der Hafen bis zu 100 Schiffe mit einem Tiefgang von bis zu 2,2 Metern aufnehmen. Denn als die hiesige Marina vor neun Jahren saniert wurde, hatte man mit Weitblick geplant. Nur die Hafeneinfahrt bleibt, ähnlich wie in Elbing, ein Flaschenhals. Und auch hier ist nicht der Hafenbetreiber, sondern der Staat zuständig. Doda kämpft mit den Behörden um deren Vertiefung und Verbreiterung – bislang vergeblich. Er befürchtet eine Blamage, die den Ruf der hiesigen Häfen nachhaltig schädigen wird: "Es werden Boote unter fremden Flaggen hierher kommen. Und dann werden sie hundert Meter vor der Hafeneinfahrt Stopp machen und auf Grund laufen. Glauben Sie wirklich, dass sie jemals wieder wiederkommen?"

Polens Präsident Andrzej Duda (rechts) und Ministerpräsident Mateusz Morawiecki auf der Kanal-Baustelle. Für die regierende PiS ist das Vorhaben eine Frage der nationalen Ehre und Souverenität. Bildrechte: imago images/NurPhoto Dabei wären die Kosten seiner Schätzung nach überschaubar – für alle kleinen Marinas im polnischen Teil des Frischen Haffs maximal fünf Millionen Złoty (umgerechnet gut eine Million Euro). Angesichts der gut zwei Milliarden Złoty, die der Kanalbau verschlang, ist das aus seiner Sicht eine Lappalie. Für die Schifffahrtsbehörde ist das aber kein Pappenstiel: "Wir können diese Baumaßnahmen nur im Rahmen unseres Budgets durchführen", entgegnet der Chef der Schifffahrtsbehörde und verweist auf den Hafen von Frombork, der gerade auf Staatskosten saniert wird. Er hat sich nichts vorzuwerfen: "Wir sind bereit und relativ erfolgreich bei der Revitalisierung der Häfen."