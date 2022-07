Auf dem Papier ist es ein beispielsloser Exodus, den Russland gut vier Monate nach dem Angriff auf die Ukraine erlebt: Beinahe täglich meldet ein westliches Unternehmen seinen Rückzug. Zuletzt etwa der finnische Reifenhersteller Nokian sowie der Getränkehersteller Coca Cola. Auch zahlreiche deutsche Traditionsunternehmen, wie zum Beispiel Dr. Oetker, Siemens, Bosch und Henkel, haben den Ausstieg aus dem Russland-Geschäft angekündigt.

Keine westliche Ware mehr in russischen Ladenregalen? Ein Trugschluss, wie der Gang in ein russisches Einkaufszentrum oder einen Supermarkt zeigt: In St. Petersburgs beliebtestem Shoppingtempel Galereja sind die Rollläden bei großen Ketten wie H&M oder Zara zwar weiterhin unten. Und auch an dem Adidas-Laden prangt ein Zettel mit dem Hinweis auf eine "vorübergehende Schließung". Doch andere Marken wie Tom Tailor, Karl Lagerfeld, Guess oder Tamaris arbeiten munter weiter. Ähnlich ist das Bild in den Supermärkten. Das Sortiment westlicher Marken ist weiterhin üppig. Joghurt von Ehrmann, Persil-Waschmittel und Schokolade von Ritter-Sport finden sich derzeit zumindest in den großen Städten in fast jedem Supermarkt.

Sorge um Mitarbeiter und Investitionen

Angesichts der Flut von Rückzugsmeldungen ist das auf den ersten Blick überraschend. Gleichwohl bekommen Unternehmen, die in Russland weiter Geschäfte machen, deutlich weniger Aufmerksamkeit. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine führt die amerikanische Yale-Universität ein Verzeichnis internationaler Unternehmen, die in Russland tätig sind, und sammelt Angaben über ihren aktuellen Status. So zählt die Yale School of Management mehr als 1.000 Unternehmen, die Russland verlassen haben. Fast 250 bekannte Firmen sind Russland treu geblieben oder erhalten zumindest einen Teil ihrer Aktivitäten. Mehr als 40 davon sind aus Deutschland, wobei die Liste längst nicht vollständig ist.

Eines der Unternehmen, das auf sein Standbein in Russland nicht verzichten will, ist der deutsche Snack-Hersteller Lorenz. In einem Werk bei St. Petersburg, in der Kleinstadt Kirischi, produziert das Unternehmen Chips und Salzstangen für den russischen Markt. Man handele aus Verantwortung für die gut 300 Mitarbeiter in Kirischi, heißt es aus dem Unternehmen. Das sind zehn Prozent der Mitarbeiter, die Lorenz insgesamt an all seinen Standorten beschäftigt. Branchenexperten sagen, dass ein Rückzug Lorenz derzeit schmerzen würde, weil das Werk erst vor wenigen Jahren aufgemacht wurde und das Unternehmen in Russland bislang vor allem investiert, aber noch keine Gewinne gemacht hat. Russische Medien berichteten, dass das Werk in Russland rund 20 Millionen Euro gekostet hat. Mit einem Rückzug wäre die Investition verloren.

Baumarkt OBI: Rückzug auf Raten

Noch kann man in Russland problemlos bei Obi einkaufen. Bildrechte: IMAGO / ITAR-TASS Kompliziert ist die Situation bei der Baumarkt-Kette OBI. Noch im Frühjahr hat das Unternehmen öffentlich mitgeteilt, dass es seine Aktivitäten in Russland einstellen wird. Doch in der Realität wurde der Rückzug bislang nicht umgesetzt. Zwischenzeitlich hatte OBI seine Baumärkte geschlossen, doch das russische Management hatte offenbar andere Pläne. Berichten russischer Medien zufolge haben die Mitarbeiter vor Ort die Betriebssoftware und somit auch die Kassen des Unternehmens wieder freigeschaltet und gegenüber Journalisten erklärt, die Läden gegen Widerstand der Eigentümer wieder aufzumachen. Der Tengelmann-Konzern, dem die Baumärkte in Russland gehören, reagierte und fand einen treuhändischen Verwalter, der den späteren Verkauf der Kette abwickeln wird. Auch der Markenname soll geändert werden, heißt es bei Tengelmann.

Doch solange laufen die OBI-Baumärkte in Russland weiter wie bisher. Auch von einem Käufer ist bisher noch keine Spur. Der Großteil des Sortiments kommt ohnehin von asiatischen Zulieferern oder aus Russland selbst, weshalb die EU-Sanktionen das OBI-Geschäft bislang weniger hart getroffen haben, als andere Unternehmen, die direkt von europäischen Lieferungen abhängen.

Lokale Manager übernehmen