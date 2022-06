Das Thema ist so komplex, dass es jetzt sehr schwierig ist, eindeutige Vorhersagen zu treffen. Ich glaube aber nicht, dass China Russlands wahrer Verbündeter werden wird. China hat immer nur an seinen eigenen Vorteil gedacht und tut dies auch heute noch. Dabei wird China natürlich unsere Energieressourcen kaufen. Heute wie im Kalten Krieg ist China der Nutznießer aller Konflikte. Wir wissen jedoch nicht, welche Ziele China wirklich verfolgt. Auf jeden Fall ist die Hinwendung zum Osten für Russland die einzige Möglichkeit, einen wirtschaftlichen Zusammenbruch im Land zu verhindern. Und China wird dies nutzen und ist daher nicht an einem vollständigen Zusammenbruch der russischen Wirtschaft interessiert.

Auf der anderen Seite ist es für die Chinesen wichtig, dass sie die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten nicht beeinträchtigen. Schließlich sind die amerikanische und die chinesische Wirtschaft eng miteinander verbunden, so dass China keine extraterritorialen US-Sanktionen gebrauchen kann, also sogenannte "secondary sanctions", die von den USA verhängt werden könnten, aber auch von Personen und Unternehmen außerhalb der USA beachtet werden müssten. Daher wird Russland nicht in der Lage sein, seine Exporte vollständig nach Asien zu verlagern.

In der Tat – in der Schweine- und Hühnerfleischproduktion wurden große Fortschritte erzielt. Es ist Russland also gelungen, in der Landwirtschaft einiges zu erreichen. Aber was die Technologien betrifft, so sieht es hier gar nicht so rosig aus. Die Importe sind um fast 70 Prozent zurückgegangen. Das bedeutet, dass wir diese 70 Prozent selbst produzieren müssen. Aber das ist unrealistisch. Selbst für die Produktion unserer eigenen Flugzeuge benötigen wir importierte Mikroelektronik und Flugzeugersatzteile. Es wird einfach weniger Flugzeuge geben, weil wir nicht in der Lage sind, unsere eigenen in ausreichender Menge zu produzieren, oder besser gesagt, ohne importierte Komponenten.