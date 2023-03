Viktoria Krawtschenko ist verheiratet und hat einen kleinen Sohn. Ihren Alltag meistert die Militärpsychologin zurzeit ohne ihren Mann, denn der ist als Minensucher in ehemaligen Kampfgebieten im Einsatz. Viktoria hat derzeit als berufstätige Alleinerziehende genug zu tun, doch jede freie Minute verbringt sie damit, Spenden zu sammeln, um Geräte für das Bataillon ihres Mannes zu kaufen. "Fundraising-Aufrufe werden oft direkt an mich gerichtet. Anfragen kommen von Soldaten oder von Korps selbst, die zum Beispiel ohne Ausrüstung oder ohne Schutzkleidung zurückgelassen worden sind. Da für eine Anfrage durch große Wohltätigkeitsvereine oder das Verteidigungsministerium meist keine Zeit bleibt, ist es schneller, Spenden zu sammeln und die Ausrüstung selbst zu kaufen.”

Pflicht an der Waffe (für Männer) Ukrainische Männer zwischen 18 und 60 Jahren können jederzeit zur Armee eingezogen werden, so steht es im Mobilisierungsgesetz. Ukrainer müssen sich dafür in den Rekrutierungsbüros (Wojenkomats) melden. Sie dürfen die Ukraine nicht verlassen. Vor dem russischen Angriff wurden Männer zwischen 18 und 27 Jahren für 9 bis 18 Monate zum Militärdienst eingezogen.

Spenden werden vor allem in sozialen Medien gesammelt. @cvit_ukraine ist eine rein weibliche Freiwilligenorganisation, deren Ziel es ist, den ukrainischen Soldaten und Soldatinnen zu helfen. Daria Tschernowa engagiert sich in der Organisation seit einer ihrer besten Freunde als Kämpfer des "Asow"-Regiments in russischer Gefangenschaft starb. Daria nutzt vor allem Instagram, Facebook und Telegram, um bekannte ukrainische Blogger für sich zu gewinnen, um so über den Bedarf in der Armee zu sprechen und über Kriegsverbrechen Russlands in ihrer Heimat aufzuklären.