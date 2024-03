Bildrechte: IMAGO/ZUMA Wire

Militärbündnis 25 Jahre Mitgliedschaft: Was die Nato für Polen bedeutet



12. März 2024, 10:55 Uhr

Vor 25 Jahren traten Polen und Tschechien der Nato bei. Was bedeutet das für unsere östlichen Nachbarn in der Praxis? Was sagen und tun die Polen tagtäglich in puncto Verteidigung? Gehört die Nato-Mitgliedschaft zu ihren täglichen Themen, verlassen sie sich auf Amerika und die Nato oder auf sich selbst? Reporter Tomasz Sikora hat sich in Polen umgehört.