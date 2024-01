Ukraine-News Selenskyj gegen weitere große Mobilmachung

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben vergangene Nacht acht russische Drohnen abgewehrt. Die Shahed-Drohnen aus iranischer Produktion seien in der russischen Region Primorsko-Achtarsk am Westufer des Asowschen Meeres gestartet worden, hieß es von der ukrainischen Luftwaffe. Demnach wurden sie in mehreren südlichen und zentralen Regionen der Ukraine abgeschossen. Meldungen über Schäden gab es zunächst nicht. Zuvor hatte es mutmaßlich ukrainische Drohnenangriffe auf Öl-Depots in der russischen Grenzregion gegeben, zu denen sich Kiew bislang aber nicht äußerte.