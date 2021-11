Die Krise an der östlichen Außengrenze der Europäischen Union zu Belarus scheint ihren Höhepunkt überschritten zu haben. Zwar müssen noch immer Tausende Menschen in Belarus ausharren, viele von ihnen auf blankem Betonboden in Lagerhallen oder in Zelten unter freiem Himmel. Am 18. November meldeten polnische Hilfskräfte sogar den Tod eines Säuglings in einem Waldstück an der polnisch-belarusischen Grenze. Gleichzeitig saßen jedoch bereits einige Hundert Menschen aus dem Irak in einer Sondermaschine aus Minsk Richtung Heimat. Für sie ist der Traum von einem besseren Leben in Europa geplatzt. Die meisten anderen, die tagelang in bitterer Kälte an der Grenze ausgeharrt haben, sollen vorübergehend in belarusischen Notunterkünften unterkommen. Am Sonntag erklärte die polnische Regierung überraschend, für die Rückführung der Flüchtlinge in ihre Heimatländer finanziell aufkommen zu wollen.