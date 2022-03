In orthodoxen Kirchen ist es häufig deutlich dunkler als in Gotteshäusern hierzulande. Doch seit Kurzem beten viele Gläubige in Bulgarien sogar nur noch bei Kerzenschein. "In nur drei Monaten ist die Stromrechnung um das Vierfache gestiegen", klagt Vater Peter. Er dient in der Marienkirche in Blagoewgrad, einer Stadt im Südwesten Bulgariens. In seinen über 30 Jahren als Priester hat er noch nie eine so drastische Preissteigerung erlebt. "Ich weiß nicht, wie wir die Rechnungen bezahlen sollen. Wegen der Pandemie kommen ja immer weniger Menschen in die Kirche, kaufen also keine Kerzen, und sie sind unsere einzige Einnahmequelle", sorgt sich der 61-Jährige. Vater Peter beklagt, dass die Gotteshäuser in Bulgarien – im Gegensatz zu den privaten Haushalten – Strom am freien Markt einkaufen müssen. Und dort rasen die Preise seit November in die Höhe und haben selbst die kühnsten Prognosen von über 250 Euro pro Megawattstunde übertroffen. Die kleinen Spenden der wenigen Gläubigen, die sich in der Marienkirche einfinden, reichen hinten und vorne nicht. Deshalb spart man, wo es nur geht. Licht kommt im dunklen Innenraum nur von den Kerzenständern – die großen Kristallleuchter sind längst ausgeschaltet, die Heizung auch.