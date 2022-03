Der Fall von Mun Wang Li* legt einen anderen Trick offen. Sie ist gebürtige Chinesin und seit 2018 bulgarische Staatsbürgerin. Sie berichtete dem MDR, dass sie ihren EU-Pass dem Ankauf von Staatsanleihen im Wert von genau einer Million Euro verdankt. Bei Investitionen, auch in Wertpapieren, von mindestens einer Million Euro gewährt Bulgarien bislang jedem Nicht-EU-Bürger das Recht auf Einbürgerung. Mun Wang Li gibt an, ihre Staatsanleihen wieder verkauft zu haben, sobald sie ihren bulgarischen Pass bekommen hatte. Damit floss kein Geld in die bulgarische Wirtschaft, was ja gerade das Ziel des Programms "Staatsbürgerschaft gegen Investitionen" war. Ähnlich lief es in zahlreichen anderen Fällen, denn eine andere Möglichkeit, einen "goldenen" bulgarischen Pass zu bekommen, ist die Bareinzahlung bei einer bulgarischen Bank. Journalistische Recherchen haben ergeben, dass viele Antragsteller Kredite aufgenommen haben, um die Einzahlung zu tätigen. Von tatsächlichen Investitionen in die Wirtschaft in Form von Immobilien, Unternehmen oder Bankeinlagen ist dagegen kaum die Rede.