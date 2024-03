Die deutsche Bundesregierung erkennt den Wahlsieg Putins indes "nicht als rechtmäßig" an. Die Bundesregierung sehe die Wahl als "weder frei noch fair" an, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin, Christiane Hoffmann am Montag in Berlin weiter. Es sei keine demokratische Wahl gewesen. Das Ergebnis habe eindeutig bereits vorher festgestanden und der Wahlkampf sei von einem "Klima der Einschüchterung" geprägt gewesen.



Kanzler Olaf Scholz habe Putin "nicht gratuliert", sagte die Hoffmann weiter. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gratulierte Putin wie in solchen Fällen eigentlich üblich nicht zu seiner weiteren Amtszeit.