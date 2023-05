Nach den Unruhen bei Bürgermeisterwahlen im Kosovo am Freitag haben sich mehrere westliche Staaten beunruhigt über die Anordnung von Serbiens Präsident Aleksandar Vucic gezeigt, Soldaten an die Grenze zum Kosovo zu schicken, darunter auch Deutschland. In einer gemeinsamen Erklärung riefen die Bundesrepublik, Frankreich, Großbritannien, Italien und die USA die beteiligten Parteien zur "maximalen Zurückhaltung" auf. Sie forderten den Kosovo zudem auf, die Lage zu beruhigen. Auch die Nato mahnte eine Deeskalation an.