Serbien und der Kosovo haben sich laut dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell zwar auf wesentliche Bestandteile eines Grundlagenvertrags geeinigt, aber noch kein Abkommen geschlossen. "Die Beteiligten konnten keine beiderseitig akzeptable Lösung finden", erklärte Borrell am Samstagabend nach zwölfstündigen Verhandlungen mit Kosovos Regierungschef Albin Kurti und Serbiens Präsident Aleksandar Vucic.

Alle Beteiligten sprachen nach den Verhandlungen in der nordmazedonischen Stadt Ohrid von Fortschritten. So hätten die Regierungschefs einen Zeitplan zur Umsetzung des Vertrages vereinbart. Kurti kritisierte jedoch, dass der serbische Präsident es "wie beim letzten Treffen in Brüssel" Ende Februar vermieden habe, das Abkommen zu unterzeichnen"