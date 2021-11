Am Grenzübergang in Kuźnica ist es unterdessen in der Nacht zum Mittwoch ruhig geblieben. Dort harren nach Schätzungen des polnischen Grenzschutzes seit Montag rund 800 Migranten aus, in der Hoffnung, in die EU einreisen zu können. Einige versuchten zunächst, mit Hilfe von Baumstämmen und größeren Ästen, den Grenzzaun zu überwinden. Die polnischen Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein und verhinderten den Grenzdurchbruch. Inzwischen sind die beschädigten Grenzbarrieren nach Angaben der polnischen Behörden wieder repariert.