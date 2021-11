Diplomatische Offensive bleibt aus

Kein Wunder, dass die Regierung von Mateusz Morawiecki viele Mittel zu deren Lösung ungenutzt lässt. So könnte sie beispielsweise eine diplomatische Offensive starten und mit Hilfe der EU Druck auf Lukaschenko ausüben. Die Androhung neuer Wirtschaftssanktionen könnte den Machthaber in Minsk zur Mäßigung bewegen, denn Belarus steckt in der Krise – westliche Sanktionen würden die Lage weiter verschlechtern und Lukaschenko noch stärker von Putin abhängig machen. Im schlimmsten Fall könnte es zu Streiks in den Betrieben kommen. Wirtschaftlich bedingte Arbeiterproteste ließen sich aber nicht so einfach niederschlagen wie die politischen Proteste nach Lukaschenkos gefälschter Wiederwahl.

Auch in den Herkunfts- und Transitländern könnte man mit Diplomatie einiges erreichen. Das beweist das Beispiel Litauens, das mit Schützenhilfe der EU den Irak dazu brachte, die Zahl der Flüge nach Belarus zu reduzieren und die Arbeit der belarussischen Konsulate einzuschränken. Die EU könnte außerdem Unternehmen sanktionieren, die Charterflugzeuge für den Transport der Migranten zur Verfügung stellen. Und auch die potenziellen Migranten selbst müssten in ihren Herkunftsländern aufgeklärt werden, dass Lukaschenkos Regime lügt und der Weg in die EU mitnichten offensteht. Migranten nutzen gefällte Baumstämme, um den Grenzzaun zu durchbrechen. Das Regime in Minsk habe sie mit Sägen und Bolzenschneidern ausgestattet, so der polnische Grenzschutz. Bildrechte: dpa

Keine Grenzschließung, keine NATO-Konsultationen

Sollte die Diplomatie nichts bringen, wäre es außerdem denkbar, alle Grenzübergänge nach Belarus zu schließen. Für ein Transitland, das auch vom Warenverkehr zwischen Ost und West lebt, wäre das eine empfindliche Strafe. Eine weitere Möglichkeit: die NATO einschalten und Konsultationen nach Artikel 4 des NATO-Vertrags fordern. Gerade jetzt, wo immer mehr belarussische Uniformträger mit Waffen in der Hand an der Grenze sichtbar werden und es zu ersten Provokationen kommt, wäre das ein wünschenswertes und deutliches Signal an den Aggressor aus Minsk – bis hierher und nicht weiter.