Fast alle rationalen Argumente sprechen dagegen. Wenn man sich die jüngere Geschichte anschaut, so versucht Russland meistens Schritte zu vermeiden, die unumkehrbar sind und hält sich verschiedene Handlungsoptionen offen. Wenn der Kreml jetzt eine Offensive startet, dann wird er kaum sagen können: 'Liebe Kollegen, lasst uns in einem halben Jahr übers Klima sprechen'. Man wird dann wahrscheinlich für eine sehr lange Zeit über gar nichts mehr mit dem Westen sprechen können.



Während Putins Ära hat Russland zwei Mal solche unumkehrbaren Schritte unternommen: Das war der Krieg mit Georgien 2008 und die Annexion der Krim 2014. Damals waren das aber Ausnahmesituationen. Während der Krim-Annexion war der Kreml überzeugt, dass der Westen hinter dem Umsturz in der Ukraine stand und er hat sich nach eigenem Verständnis zur Wehr gesetzt. Die Annexion der Krim war eine Art Kompensation dafür, dass die Ukraine sich von Russland abgewendet hat.



Das zweite Argument sind die Kosten. Formelle und informelle Sanktionen des Westens würden Russlands technologische Isolation weiter verschärfen. Dann würden immer weniger westliche Unternehmen mit Russland zusammenarbeiten, selbst in Bereichen, die nicht von Sanktionen betroffen sind.



Und das dritte Argument ist die öffentliche Meinung in Russland und in der Ukraine. Im Kreml gibt man sich nicht der Illusion hin, dass die Bevölkerung der Ukraine einen russischen Einmarsch begrüßen würde. Auf der Krim war das anders. Und selbst wenn man heute Teile des ukrainischen Territoriums erobern würde, wäre es nur schwer möglich, diese ohne eine Unterstützung aus der Bevölkerung halten zu können.