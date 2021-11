Europa will den Gasmarkt weiter liberalsieren

Europa hingegen möchte die Liberalisierung des Marktes und den Börsenhandel weiter vorantreiben. So hat der polnische Gaskonzern PGNiG angekündigt, seinen Vertrag mit Gazprom im kommenden Jahr auslaufen zu lassen und Gas an den Börsen einzukaufen. Zumindest in der Vergangenheit hat Europa vom Börsenhandel mehrheitlich profitiert. Etwa als die europäischen Gaspreise zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 günstiger waren als in Russland selbst.

Wie lange Gazprom noch von der für den Konzern günstigen Situation profitiert, ist ungewiss. Sergej Kapitonow, Gasexperte der privaten Management-Schule Skolkowo, hat in einer seiner jüngsten Analysen darauf hingewiesen, dass die hohen Preise auch die Nachfrage in Europa schmälern könnten. Ein Nebeneffekt wäre, dass Investitionen in alternative Energien beschleunigt werden könnten.