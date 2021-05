Spätestens seitdem der Weiterbau von Nord Stream 2 durch Sanktionen seitens der USA behindert wird, wird eine entsprechende Umnutzung der Ostsee-Pipeline diskutiert – und zwar nicht nur von Russland und seinem halbstaatlichen Energie-Riesen Gazprom. Auch deutsche Wirtschaftsvertreter sprechen sich für den Transport von Wasserstoff durch die Pipeline aus: Der Chef des Leipziger Gashändlers VNG AG, Ulf Heitmüller, zeigte sich auf dem deutsch-russischen Rohstoffforum angetan von der Idee. Auch Mario Mehren, der Russland-Chef des deutschen Energie-Konzerns Witnershall Dea, erklärte im März in einem Interview, man arbeite an einer Kooperation mit Gazprom und untersuche dabei "Möglichkeiten, die bestehende Gasinfrastrutkur für den Transport von Wasserstoff zu nutzen".

Zumindest technisch sei ein Transport von Wasserstoff über moderne Pipelines wie Nord Stream oder Nord Stream 2 möglich, sagen Experten. "Das Potenzial für solche Lieferungen ist zweifelsohne gegeben", meint etwa Jurij Melnikow, Gas-Analyst der Moskauer Skolkowo-Hochschule für Management. "Eine Untersuchung von Gazprom und VNG hat gezeigt, dass moderne Pipelines wie Nord Stream bis zu 70 oder 80 Prozent Wasserstoff gemischt mit Erdgas transportieren könnten", so Melnikow. Bei älteren Pipelines liege der Wert bei 20 Prozent. Der European Green Deal , der vorsieht, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen, sei eine Bedrohung für die russische Energie-Wirtschaft, die vom Verkauf fossiler Energien wie Erdgas lebt, so der Experte. "Wasserstoff ist die offensichtliche Antwort auf diese Bedrohung".

Eine der Möglichkeiten aus russischer Sicht ist, aus russischem Erdgas sogenannten "blauen" bzw. "türkisen" Wasserstoff herzustellen. Dafür werden je nach Verfahren Erdgas (blau) oder Methan (türkis) in Wasserstoff und Co2 (blau) oder festen Kohlenstoff (türkis) gespalten. Diese Nebenprodukte sollen dann klimafreundlich gelagert werden, etwa indem man das Co2 in die geleerten Erdgasblasen zurückpumpt. Die Energie für den Spaltungsvorgang stammt dabei allerdings aus der Verbrennung von Erdgas. Im Unterschied dazu wird "grüner" Wasserstoff aus der Spaltung von Wasser gewonnen, bei der Herstellung werden nur erneuerbare Energien verwendet.

Eines der wenigen konkreten Vorhaben in Russland, das die Herstellung von grünem Wasserstoff vorsieht, ist ein Gemeinschaftsprojekt des italienischen Energiekonzerns Enel und der staatlichen Technologieholding Rosnano. Die Partner wollen zunächst etwa 270 Millionen Euro investieren. Im Dezember 2021 soll der Windpark in der nordrussischen Region Murmansk unweit der Grenze zu Norwegen in Betrieb gehen. Perspektivisch sollen die Windräder dann in einigen Jahren Strom für die jährliche Produktion von 12.000 Tonnen Wasserstoff in die EU liefern – einen genauen Zeitplan gibt es noch nicht. Geplante jährliche Einnahmen: 55 Millionen Euro. Kritiker bemängeln jedoch, dass der Transport des Wasserstoffs auf dem Gleis zu teuer werden könnte. Denn eine eigene Gasinfrastruktur hat die Region nicht, und der Transport auf dem Seeweg, wurde nur wenig erprobt.