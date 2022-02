Ein erster Schritt könnte eine Truppenentflechtung in der Ostukraine sein, danach ein Rückzug der russischen Armee von der ukrainischen Grenze und der Nato-Kampftruppen aus dem Baltikum und Osteuropa. Außerdem sollten sich alle Seiten auf ein Moratorium für Manöver in der Nähe des Konfliktgebiets einigen. Danach muss der politische Prozess in Gang gesetzt werden, an dessen Ende grundsätzliche bindende vertragliche Vereinbarungen über die Zukunft der Sicherheit in Europa geklärt werden und nicht nur für die Ukraine und Russland. Dieser Konflikt geht längst über die beiden Länder hinaus und bedroht uns alle.