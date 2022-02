Ein persönliches Treffen von US-Präsident Joe Biden und Russlands Präsident Wladimir Putin ist vorerst vom Tisch. "Derzeit ist das sicher nicht geplant", sagte Bidens Sprecherin Jen Psaki am Dienstagabend. Biden sei grundsätzlich offen für Diplomatie und Gespräche auf höchster Ebene. Aber aktuell, da Putin die Invasion eines souveränen Landes vorantreibe, sei nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Für einen entsprechenden Gipfel wäre zunächst eine Deeskalation des Konflikts erforderlich, so Psaki. US-Außenminister Antony Blinken sagte ein für Donnerstag geplantes Treffen mit dem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow ab .

Die USA haben neue Sanktionen gegen Russland angekündigt. In einer Fernsehansprache sagte Präsident Joe Biden, die Maßnahmen richteten sich gegen zwei große Banken, gegen den Handel mit russischen Staatsanleihen und gegen Unterstützer des russischen Präsidenten Wladimir Putin.



Zuvor hatte auch die EU Sanktionen gegen Russland beschlossen. Diese sollen bereits am Mittwoch in Kraft treten. Die Außenminister der 27 Mitgliedstaaten stimmten unter anderem dafür, den Zugang Russlands zu den EU-Kapital- und Finanzmärkten einzuschränken. Zudem stehen Personen und Unternehmen auf der EU-Sanktionsliste, darunter rund 350 Abgeordnete des russischen Parlaments, die für die Anerkennung der Separatisten-Republiken gestimmt haben. Weitere Länder schlossen sich den Sanktionen an, darunter Kanada, Großbritannien und Japan.