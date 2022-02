Die EU-Mitgliedstaaten Tschechien und Polen warnen vor drohenden Migrationsströmen aus der Ukraine. Das geht aus einem Schreiben der ständigen Vertretung der Bundesregierung bei der EU in Brüssel an das Auswärtige Amt hervor, das dem MDR vorliegt. In dem Schreiben heißt es, dass Tschechien an alle Mitgliedstaaten appelliere, die aktuelle Lage in der Ukraine auch unter dem Gesichtspunkt der Migration zu betrachten. Es werde appelliert, sich auch auf die humanitäre Hilfe in der Ukraine zu konzentrieren und diese schnell und gemeinschaftlich zu organisieren. Laut dem Papier schätzt auch Polen die Lage an der EU-Außengrenze als sehr instabil ein. Eine Eskalation an der ukrainischen und belarussischen Grenze könne demnach nicht ausgeschlossen werden.