Luftraum gesperrt Wie komme ich aus Russland raus?

Wer aus Russland nach Deutschland zurückkehren will, muss Flüge über Drittstaaten buchen, die nicht von den gegenseitigen Sanktionen betroffen sind. Die meisten Umsteige-Verbindungen zwischen Russland und Deutschland bietet derzeit der Flughafen Istanbul in der Türkei. In Russland werden Moskau, Sankt Petersburg, Jekatarinburg und Perm angeflogen, in Deutschland sind es Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, München, Köln/Bonn, Düsseldorf, Leipzig und Hannover. Außerdem wird Basel in der Schweiz angeflogen, direkt an der deutschen Grenze gelegen.



Die Vereinigten Arabischen Emirate werden von Moskau, Sankt Petersburg und Nowosibirsk aus angeflogen. In Dubai können Fluggäste auf einen Flug nach Deutschland umsteigen. Auch Serbien hat keine Sanktionen gegen Russland verhängt. Die nationale Fluggesellschaft Air Serbia bietet täglich Flüge von und nach Moskau sowie wöchentlich von und nach Sankt Petersburg an. In Belgrad können die Fluggäste dann auf Flüge nach Berlin, Frankfurt am Main, München, Düsseldorf und Basel umsteigen.



Möglich ist auch eine kombinierte Rückreise: zunächst mit dem Flugzeug von Moskau nach Sankt Petersburg und anschließend mit dem Zug nach Helsinki in Finnland weiter (derzeit zwei Zugverbindungen täglich). Von dort gelangt man mit dem Flugzeug nach Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, München und Düsseldorf. Eine weitere Option ist ein Flug in die russische Exklave Kaliningrad (die Flugzeuge werden derzeit über die internationalen Gewässer der Ostsee umgeleitet, was die Flugzeit von Moskau um eine Stunde verlängert). In Kaliningrad besteht eine tägliche Busverbindung nach Danzig in Polen. Von Danzig bestehen Flugverbindungen nach Frankfurt am Main, Hamburg, Köln/Bonn und Dortmund. Auch eine Weiterreise mit der Bahn ist bei dieser Option denkbar: Nach Berlin besteht eine Direktverbindung täglich und mehrere Umsteige-Verbindungen.



Wer auf dem Landweg reisen möchte, kann laut Auswärtigem Amt grundsätzlich über die entsprechenden Grenzübergänge nach Finnland, Estland oder Lettland ausreisen und von dort nach Deutschland fliegen.



(Stand: 01.03.2022)