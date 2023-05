Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist nach Angaben der Stadtverwaltung und von Bürgermeister Vitali Klitschko die dritte Nacht in Folge Ziel eines massiven russischen Luftangriffs geworden. Klitschko rief die Menschen dazu auf, in den Schutzräumen zu bleiben. Nach Angaben der Militärverwaltung wurden mehr als 20 Drohnen von der ukrainischen Luftabwehr im Kiewer Luftraum zerstört. Die Behörde warnte vor herabfallenden Trümmern zerstörter russischer Flugkörper über mehreren Stadtteilen. Diese sollen unter anderem ein Feuer in einem mehrstöckigem Wohnhaus ausgelöst haben. Mindestens eine Person sei dabei ums Leben gekommen und zwei weitere verletzt worden.

Es ist der 17. russische Luftangriff auf Kiew in diesem Monat. Noch nie seit Beginn Ukraine-Krieges im Februar 2022 gab es in der ukrainischen Hauptstadt innerhalb eines Monats so viele Drohnen- und Raketenangriffe wie in diesem Mai. Am vergangenen Montag hatte es auch am helllichten Tag Angriffe gegeben. Bis dahin ereigneten sich die meisten Luftangriffe meist nachts oder in den frühen Morgenstunden.