Ukraine-News Über 600.000 Russen seit Kriegsbeginn ins Ausland geflüchtet

14:05 Uhr | Notabschaltung des Stromnetzes in sieben ukrainischen Regionen

Der ukrainische Stromnetzbetreiber Ukrenergo hat mitten in einer Hitzewelle mit Rekordtemperaturen und nach Ausfällen von Energieanlagen mit der Notabschaltung in sieben Regionen begonnen. Wie das Unternehmen auf Telegram mitteilte seien die Regionen Charkiw, Sumy, Poltawa, Saporischschja, Donezk, Dnipropetrowsk und Kirowohrad betroffen. In der Nacht sei es in einer Energieanlage zu einem Ausfall gekommen. Das Energiedefizit im System sei gestiegen.

Seit dem Frühjahr haben die russischen Streitkräfte ihre Raketen- und Drohnenangriffe auf den Energiesektor in der Ukraine verstärkt. In vielen Regionen führte das zu Stromausfällen, die Ukraine musste in großem Umfang Strom aus der Europäischen Union importieren.

08:32 Uhr | Russland: 13 ukrainische Drohnen abgefangen

Die russische Flugabwehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in der Nacht zu Dienstag 13 ukrainische Drohnen abgefangen. Eine davon sei über der Oblast Kursk zerstört worden. Kursk grenzt an die Ukraine und war bereits wiederholt Ziel ukrainischer Angriffe. In der Stadt Korenewo in Kursk wurde nach Angaben des Gouverneurs Alexej Smirnow ein Werk für Elektrogeräte getroffen und ist in Brand geraten.

01:44 Uhr | USA unterstützen ukrainischen Vorschlag zur Einladung Russlands zu Friedenskonferenz

Die USA unterstützen den Vorschlag des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, russische Vertreter zu einer zweiten Friedenskonferenz im anhaltenden Krieg einzuladen. "Es ist an der Ukraine zu entscheiden, wann und wie und in welchem Zustand sie diplomatische Verhandlungen unternimmt", sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, in Washington. "Wir unterstützen die ukrainische Regierung." Selenskyj hatte zuvor in Kiew erklärt, dass ein fertiger Plan für den zweiten Gipfel im November vorliegen soll.

Russland zeigt sich skeptisch: Der Chef des Auswärtigen Ausschusses der Staatsduma, Leonid Sluzki, erklärte, Moskau werde nicht teilnehmen und bezeichnete die ukrainische Führung als vom Westen gesteuerte "Marionetten". Russland fordert Gebietsabtretungen, was die Ukraine ablehnt.

00:18 Uhr | Ukrainischer Drohnenangriff in Russland verursacht Fabrikbrand

Ein ukrainischer Drohnenangriff hat in der russischen Region Kursk einen Brand in einer Fabrik für Elektrogeräte ausgelöst. Gouverneur Alexei Smirnow teilte über den Kurznachrichtendienst Telegram mit, dass keiner der Arbeiter verletzt wurde.

00:00 Uhr | Ukraine-News am Dienstag, 16. Juli 2024