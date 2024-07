Ukraine-News USA unterstützen ukrainische Pläne für Friedenskonferenz

Die USA unterstützen den Vorschlag des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, russische Vertreter zu einer zweiten Friedenskonferenz im anhaltenden Krieg einzuladen. "Es ist an der Ukraine zu entscheiden, wann und wie und in welchem Zustand sie diplomatische Verhandlungen unternimmt", sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, in Washington. "Wir unterstützen die ukrainische Regierung." Selenskyj hatte zuvor in Kiew erklärt, dass ein fertiger Plan für den zweiten Gipfel im November vorliegen soll.