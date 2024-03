Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat der russischen Darstellung widersprochen, dass die mutmaßlichen Angreifer im Konzertsaal nahe Moskau in der Ukraine erwartet worden seien. Die Angreifer hätten zunächst die Flucht nach Belarus versucht. Sie seien aber wegen der Grenzkontrollpunkte umgekehrt. "Deswegen gab es keine Möglichkeit für sie, nach Belarus einzureisen. Sie haben das gesehen. Deswegen kehrten sie um und gingen zu dem Abschnitt an der ukrainischen-russischen Grenze", sagte Lukaschenko.

Bei dem Angriff am vergangenen Freitag, zu dem sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannt hatte, war ein bewaffnetes Kommando in die voll besetzte Crocus City Hall im nordwestlich gelegenen Moskauer Vorort Krasnogorsk eingedrungen und hatte dort das Feuer eröffnet. Nach jüngsten Angaben wurden dabei 139 Menschen getötet. Es war der schlimmste Anschlag auf russischem Boden seit mehr als 20 Jahren.