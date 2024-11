Ukraine-News Ukrainische Armee erwartet russische Großoffensive bei Kursk

15:46 Uhr | Ukrainisches Militär befürchtet Bodenangriffe in Saporischschja

Das ukrainische Militär warnt vor möglichen Bodenangriffen der russischen Infanterie in der Region Saporischschja. Ein Militärsprecher sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die Angriffe könnten bereits in einigen Tagen beginnen. Dadurch könnten die ukrainischen Truppen zusätzlich unter Druck gesetzt werden. Schon jetzt seien sie im Osten des Landes in der Defensive. Saporischschja liegt im Süden der Ukraine. Dort war das Kampfgeschehen in den vergangenen Monaten weniger intensiv.

12:27 Uhr | Sechs Tote bei russischen Angriffen

Bei den russischen Luftangriffen im Süden der Ukraine sind nach neueren Angaben der regionalen Behörden mindestens sechs Menschen getötet und 21 verletzt worden. Demnach starben in der Region Mykolajiw in der Nacht fünf Menschen. Ein Todesopfer habe es in der Region Saporischschja gegeben, wo ein Wohngebäude zerstört worden sei. Unter den Verletzten hier seien auch fünf Kinder im Alter von vier bis 17 Jahren. Auch in Krywyj Rih seien Zivilisten verletzt worden. Das ukrainische Militär teilte heute mit, zwei Raketen und 69 von vermutlich mehr als 100 Drohnen abgefangen zu haben.

10:22 Uhr | Kreml dementiert Putin-Gespräch mit Trump

Bildrechte: picture alliance/dpa | Jorge Silva Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hat Berichten über ein Telefonat des zukünftigen US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin widersprochen. Das sei "pure Fiktion", sagte Peskow heute Morgen in Moskau. Es habe kein Gespräch gegeben. Von einer solchen Unterredung am vergangenen Donnerstag nach der Wahl in den USA hatte zuvor unter anderem die "Washington Post " berichtet.

10:05 Uhr | Trump sprach auch mit Scholz

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat auch in einem Telefonat mit Bundeskanzler Olaf Scholz über eine "Rückkehr des Friedens" gesprochen. Wie Sprecher Steffen Hebestreit in der Nacht erklärte, waren sich Trump und Scholz "einig", darauf hinzuarbeiten. Zuvor soll es auch ein Telefonat zwischen Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin gegeben haben.

Scholz habe mit Trump die Bereitschaft zur weiteren Unterstützung der Ukraine unterstrichen, erklärte Regierungssprecher Hebestreit weiter. In der ARD-Sendung "Caren Miosga" kündigte Scholz auch ein eigenes Gespräch mit Putin an. Trumps Sprecher Steven Cheung wollte die Berichte nicht bestätigen und sprach von privaten Unterredungen zwischen Trump und anderen Staats- und Regierungschefs. Neuer US-Präsident wird Trump erst am 20. Januar.

Die von Trump angekündigte schnelle Lösung könnte bedeuten, dass die Ukraine einen Teil ihrer Gebiete an Russland abtreten müsste. Moskau nannte das als Vorbedingung für Friedensverhandlungen. Die Regierung in Kiew weist das entschieden zurück. Der Kreml hatte gestern von "positiven Signalen" des künftigen US-Präsidenten gesprochen.