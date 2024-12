Im Osten der Ukraine dauern die heftigen Kämpfe an. Der ukrainische Generalstab meldete am Frontabschnitt bei Pokrowsk und Kurachowe fast 80 Angriffe innerhalb eines Tages. Kurachowe ist teils unter russischer Kontrolle. Dennoch konnte die ukrainische Armee Erfolge verzeichnen: Beim Dorf Nowyj Komar gelang es, russische Truppen zurückzudrängen und Gefangene zu machen, berichtete der Militärblog "DeepState".

Erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist der russische Außenminister Sergej Lawrow in ein EU-Land gereist. In Valetta, der Hauptstadt von Malta, nimmt er an einem Außenministertreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) teil, wie die russische Nachrichtenagentur "Tass" meldet. Lawrow reiste mit einem Flugzeug der russischen Regierung, obwohl der EU-Luftraum für russische Maschinen gesperrt ist.