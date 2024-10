Ukraine-News Russen erobern Kleinstadt Selydowe bei Donezk

In der vergangenen Nacht hat eine russische Gleitbombe das Derschprom-Gebäude am Freiheitsplatz im Zentrum von Charkiw zerstört. Der berühmte Baukomplex wurde von 1925 bis 1928 errichtet und gilt als Ikone sowjetisch-konstruktivistischer Architektur. Damals war Charkiw die Hauptstadt der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik.

Russische Truppen haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau die Kleinstadt Selydowe im Osten der Ukraine eingenommen. Das meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur Interfax. Die Stadt liegt in der Region Donezk und hatte vor Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 noch rund 23.000 Einwohner. Auch die Orte Hirnyk und Kateryniwka im Donbass sollen jetzt in der Hand russischer Streitkräfte sein. Sie kommen im Osten der Ukraine seit einiger Zeit langsam, aber kontinuierlich voran.

Vor dem Hintergrund von Berichten über nordkoreanische Soldaten in Russland ist die nordkoreanische Außenministerin Choe Son Hui heute in Russland eingetroffen. Sie sei im östlichen Wladiwostok angekommen und werde am Mittwoch in Moskau erwartet, berichtete die Staatsagentur Tass. Unklar blieb zunächst, mit wem sie bei ihrem bereits dritten Besuch in Russland in diesem Jahr sprechen werde. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte heute, mit Russlands Präsident Wladimir Putin sei kein Treffen geplant.