Ukraine-News Trump spricht mit Putin, Scholz plant Gespräche

Bundeskanzler Olaf Scholz strebt an, "demnächst" mit Putin zu sprechen, um den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen. In der ARD-Sendung „Caren Miosga“ betonte der SPD-Politiker jedoch, dass er dies nicht im Alleingang unternehmen werde, sondern sich eng mit Verbündeten und der Ukraine abstimmen wolle. Scholz hatte bereits im vergangenen Jahr ein Gespräch mit Putin geführt, bei dem er eine diplomatische Lösung und den Rückzug russischer Truppen gefordert hatte.

Bei nächtlichen russischen Luftangriffen im Süden der Ukraine sind nach Angaben regionaler Behörden mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Zudem wurden 19 Menschen verletzt, darunter fünf Kinder, wie die örtlichen Behörden über Telegram mitteilten. In der Region Mykolajiw starben vier Menschen, in Saporischschja eine weitere Person, nachdem ein Wohnhaus zerstört worden war. Gouverneur Witalij Kim berichtete, dass in Mykolajiw mehrere Wohnhäuser in Brand geraten seien.