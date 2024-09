Ukraine-News Bundeskanzler Scholz drängt auf Milliarden-Hilfe für Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu einem Besuch in den USA eingetroffen, der die weitere Kriegsführung maßgeblich beeinflussen könnte. In den sozialen Medien verkündete er seine Ankunft und kündigte an, bei US-Präsident Joe Biden und anderen Verbündeten "den Plan für den ukrainischen Sieg" vorlegen zu wollen.

Selenskyjs Reise begann mit einem Fabrikbesuch in Pennsylvania. In dem Betrieb wird Artilleriemunition für die ukrainische Armee produziert. Selenskyj zeigte sich dankbar für die Produktion und dankte den Angestellten persönlich. Anschließend will er nach New York und Washington reisen. In New York will er auch Bundeskanzler Olaf Scholz treffen, bevor am Dienstag die UN-Generaldebatte startet.