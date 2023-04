Im US-Staat Texas hat ein Bundesgericht die Zulassung des Abtreibungsmedikaments Mifepriston für die gesamten Vereinigten Staaten ausgesetzt. Das Gericht gab der Klage von Abtreibungsgegnern statt. Bundesbezirksrichter Matthew Kacsmaryk begründete, die Arzneimittelbehörde FDA habe bei der Zulassung des Mittels vor 23 Jahren schwerwiegende Fehler gemacht und Risiken nicht ausreichend in Betracht gezogen. Er erklärte zugleich, dass die Entscheidung erst in einer Woche in Kraft trete, um den Bundesbehörden Zeit für eine mögliche Berufung zu geben.

Urteil wird wohl ein Fall für das höchste US-Gericht

In der US-Regierung stieß die Entscheidung auf scharfe Kritik. Justizminister Merrick Garland kündigte umgehend Berufung an. Vizepräsidentin Kamala Harris erklärte, das Urteil bedrohe die Rechte von Frauen im ganzen Land.

Abtreibungspille sehr verbreitet und seit 23 Jahren zugelassen

Mifepriston wird in den USA bei mehr als jedem zweiten Schwangerschaftsabbruch eingesetzt. Nach Angaben der US-Arzneimittelbehörde wurde sie seit mehr als 23 Jahren von mehr als 5,6 Millionen Frauen genutzt. Sollte das Medikament nun seine Zulassung aus dem Jahr 2000 verlieren, würde das auch für Staaten gelten, in denen Abtreibung erlaubt ist. Mehr als die Hälfte aller Abtreibungen in den USA wird medikamentös durchgeführt.

Das Urteil in Texas wird als wichtigster Richterspruch im Kampf um das Recht auf Abtreibung in den USA gesehen, seit das Oberste Gericht im Juni in einer historischen Entscheidung das landesweite Recht auf Abtreibung gekippt hatte.