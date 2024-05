16:05 Uhr | Moskau bezeichnet Macron-Äußerung als "sehr gefährlich"

Russland hat die Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu einem möglichen Einsatz westlicher Bodentruppen in der Ukraine kritisiert. Diese seien "sehr gefährlich", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow vor Journalisten. Frankreichs Staatschef spreche "weiterhin ständig von der Möglichkeit eines direkten Einsatzes vor Ort in dem Konflikt mit der Ukraine." Dies sei eine sehr gefährliche Tendenz. Moskau verfolge all dies "sehr aufmerksam", sagte Peskow weiter. Russland werde seinen Militäreinsatz in der Ukraine "fortsetzen, bis alle gesetzten Ziele erreicht sind", betonte er.

In einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der britischen Zeitschrift "The Economist" hatte Macron zur Möglichkeit, westliche Soldaten in der Ukraine einzusetzen, gesagt: "Falls die Russen die Frontlinien durchbrechen und falls die Ukraine darum bittet – was bislang nicht der Fall ist – dann müssten wir uns zu Recht diese Frage stellen." Dabei machte er deutlich, dass es ihm in erster Linie um Abschreckung mit Blick auf Russland gehe. Bereits Ende Februar hatte Macron mit der Aussage für Kontroversen gesorgt, dass er eine Entsendung westlicher Bodentruppen in die Ukraine "nicht ausschließen" wolle.

15:32 Uhr | Russland meldet Eroberung von 574 Quadratkilometern seit Jahresbeginn

Russland hat eigenen Angaben zufolge seit Jahresbeginn 547 Quadratkilometer ukrainischen Territoriums erobert. Die Geländegewinne seien in den vier von Russland annektierten Oblasten Donezk, Cherson, Luhansk und Saporischschja erfolgt, erklärt Verteidigungsminister Sergej Schoigu. "Die ukrainischen Militäreinheiten halten an einzelnen Frontlinien fest, aber wegen unserer Angriffe müssen sie ihre Stellungen aufgeben und sich zurückziehen."

15:10 Uhr | Frankreich: 150.000 tote russische Soldaten seit Kriegsbeginn

Seit dem Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine im Februar 2022 sind nach Schätzungen der französischen Regierung etwa 150.000 russische Soldaten getötet worden. Das sagte der französische Außenminister Stéphane Séjourné in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der unabhängigen russischen Zeitung "Nowaja Gaseta Europa". Hunderttausende Weitere seien verwundet worden. Zudem bekräftigte Séjourné die Unterstützung der Ukraine. "Europa und seine Partner werden geeint und entschlossen bleiben, so lange, wie es nötig ist."

Die französische Schätzung fällt damit etwas geringer aus, als die der Ukraine. Präsident Wolodymyr Selenskyj bezifferte die Zahl gefallener russischer Soldaten auf 180.000. Großbritannien hatte Ende April erklärt, von rund 450.000 russischen Verletzten und Toten auszugehen. Russland selbst macht keinerlei Angaben dazu, wie viele seiner Soldaten verletzt wurden oder starben.

14:06 Uhr | Ukraine: Zwei Tote bei russischem Angriff auf Kurachowe