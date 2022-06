Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA zu Abtreibungen hat landesweit zu Protesten geführt. In zahlreichen Städten gingen Abtreibungs-Befürworterinnen und Befürworter auf die Straßen, so etwa in New York, Washington, Austin, Denver, Houston, Miami und Philadelphia.



In New York hielten Frau Schilder in die Höhe, auf denen unter anderem stand: "Mein Vergewaltiger hat mehr Rechte als ich". In Saint-Louis gab es eine Kundgebung vor der letzten Klinik im Bundesstaat Missouri, die bislang noch Abtreibungen vornahm.