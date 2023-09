Als er die Kupferminen verstaatlichen ließ, die sich vor allem im Besitz US-amerikanischer Unternehmen befanden, reagierten die USA mit einem Finanzboykott. Mitten im Kalten Krieg wollten sie neben Kuba kein weiteres sozialistisches Experiment in Nord- oder Südamerika. Chile stürzte in eine Wirtschaftskrise. Lebensmittel wurden knapp und Streiks legten das Land lahm. Finanziert wurden die auch vom amerikanischen Geheimdienst CIA.

"Das Gefühl war eigentlich, ein Dreivierteljahr vor dem Putsch bereits da, weil immer wieder Leute versucht haben, einen Putsch anzuzetteln", sagt Küpper. "Dann wurde jemand erschossen und alles Geplänkel, das immer wieder darauf hindeutete, dass ein Putsch kommen kann."

Staatsfeind Nummer Eins sollte aus Chile raus

Carlos Altamirano (Mitte) war Generalsekretär der Sozialistischen Partei. Wer konnte, versuchte sich in ausländische Botschaften zu retten. Auch die DDR-Vertretung nahm Flüchtlinge auf. Sie wurden später in die DDR ausgeflogen. Carlos Altamirano war diese Möglichkeit versperrt. Der Generalsekretär der Sozialistischen Partei war der Staatsfeind Nummer Eins. Auf ihn war ein Kopfgeld ausgesetzt. Tagelang versteckte er sich in Santiago de Chile. Ständige Razzien der Militärs bedrohten sein Leben. Trotzdem gelang ihm die Flucht in ein Gebäude der früheren DDR-Botschaft. Nun musste er ins Ausland. Nur wie?

Im Ministerium für Staatssicherheit in Ostberlin entwarf die Hauptabteilung Aufklärung unter Markus Wolf einen Fluchtplan. Das Problem: Man hatte keine Leute in Chile, alle waren nach dem Putsch abgezogen worden. Rudolf Herz, damals Major der Staatssicherheit mit Spanischkenntnissen, wurde mit einer falschen Legende ausgestattet und flog nach Chile.

"Ich bin dort runter geschickt worden mit dem einzigen Auftrag: Altamirano raus und diese Operation zu fahren", sagt der ehemalige Stasi-Major Herz. Eine Aktion, die in Berlin geplant worden ist. "Mit dem Auto, mit den Leuten, die dort sind, einstimmen, aussuchen und dann die Kutsche fahren."

DDR-Major fuhr Auto mit verstecktem Hohlraum

Der Nachbau eines von Stasi an der innerdeutschen Grenze beschlagnahmten Autos diente als Fluchtfahrzeug für Rudolf Herz, der die Operation zu fahren hatte. Es war ein extra präpariertes Auto: Der Wagen war der Nachbau eines Fahrzeugs, das die Stasi an der innerdeutschen Grenze beschlagnahmt hatte. Flüchtlinge sollten in diesem Wagen aus der DDR geschmuggelt werden – versteckt in einem Hohlraum hinter den Rücksitzen.



Ein solcher Wagen diente als Vorbild für das Fluchtfahrzeug für Altamirano. "Das Auto war nicht von uns ausgesucht, sondern wir mussten das nehmen, was die hatten. Dann haben die in einer Spezialwerkstatt hier die Teile nachgebaut. Da sind die Techniker nach Argentinien geflogen", so Herz.

Dort wurde der Fluchtwagen vorbereitet und nach Santiago de Chile gebracht. Drei Autos fuhren am 5. November 1973 los. Der präparierte Wagen mit dem versteckten Carlos Altamirano und zwei Begleitfahrzeuge. Es war eine höchst heikle Aktion. Um ein Haar ging es tatsächlich schief. Der Fahrer des Fluchtfahrzeugs wurde an der Grenze zurückgewiesen. Über Nacht hatten die Militärs eine neue Regelung eingeführt: Auch für den Pkw musste jetzt ein Passierschein vorgelegt werden. Also Rückfahrt in die nächste Kleinstadt Los Andos, den entsprechenden Stempel besorgen.

Mein lieber Mann, wenn das in die Hose gegangen wäre. Rudolf Herz Ehemaliger Stasi-Major

Carlos Altamirano musste dann auf dem Weg in die Kleinstadt in einer unbelebten Gegend aus dem Auto klettern und sich hinter einem Felsen verbergen. In der Militärkaserne Los Andos gab sich der Fahrer als Deutscher zu erkennen, was bei den Soldaten mächtig Eindruck machte. Er bekam den erforderlichen Passierschein und ein zweites Mal ging es zur Grenze. Altamirano wurde wieder eingeladen, kauerte sich erneut hinter den Rücksitz und kurz vor der Schließung des Grenzübergangs passierten alle mit dem Fluchtfahrzeug die Grenze nach Argentinien. Altamirano war außer Gefahr. In Freiheit.